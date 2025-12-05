Grave incidente al Bisone camion esce di strada e precipita nella scarpata
Grave incidente all'alba lungo la Lecco-Bergamo nella vicina Cisano Bergamasco dove un camion precipitato nel prato sottostante dopo aver sfondato un guard rail. Nel sinistro, avvenuto in Colombera di Sopra alle ore 7.30 di venerdì 5 dicembre, è rimasto gravemente ferito l'uomo di 51 anni che si. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Un grave incidente sul lavoro presso la l’azienda 3A di Arborea, in provincia di Oristano Un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ferito mentre eseguiva lavori di manutenzione all’interno di un capannone - facebook.com Vai su Facebook
