Auto precipita in una scarpata per evitare un cinghiale | attimi di paura per il conducente

Un uomo ha vissuto momenti di paura a Frasso Telesino, quando la sua auto è finita in una scarpata mentre cercava di evitare un cinghiale. L’incidente si è verificato nella serata di ieri, mettendo in evidenza la pericolosità degli incontri improvvisi con la fauna selvatica sulle strade locali. Nessuno è rimasto gravemente ferito, ma l’episodio sottolinea l’importanza di guidare con attenzione in zone rurali.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di apprensione per la sorte di un uomo nella serata di ieri a Frasso Telesino. Un Audi A3 è finita fuori strada in contrada Cerqueto ed è precipitata in una scarpata per una cinquantina di metri. Scattato l'allarme a seguito di una telefonata effettuata dallo stesso conducente coinvolto nel sinistro, si sono mobilitati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea. Dopo aver individuato nel profondo dirupo l'auto, le operazioni di ricerca e recupero del malcapitato sono risultate complesse per il buio e per la successiva inutilizzabilità del suo cellulare. Nonostante la situazione non semplice, l'uomo è stato pronto ad uscire dall'abitacolo per fortuna illeso con il mezzo che ha continuato a scivolare a valle.

