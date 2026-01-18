Auto esce fuori strada e si ribalta sulla Laterza-Altamura | morto un 25enne feriti altri quattro giovani

Un incidente sulla strada tra Laterza e Altamura ha causato la morte di un giovane di 25 anni e il ferimento di altri quattro. L'incidente, ancora sotto verifica, ha coinvolto più veicoli e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Si attendono aggiornamenti sulle cause e sulle condizioni dei feriti.

Tragico incidente tra Laterza e Altamura, dove un 25enne è morto e altri quattro giovani sono rimasti feriti. Due sono gravi. L'auto su cui viaggiavano è uscita di strada, si è ribaltata e si è schiantata contro una muratura. Indagano i Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Incidente mortale sulla provinciale Laterza-Altamura: auto fuori strada, morto un ragazzo

Questa mattina sulla provinciale Laterza-Altamura si è verificato un incidente che ha causato la morte di un giovane. L'incidente ha coinvolto un SUV con cinque persone a bordo, tutte di età diversa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare il ragazzo coinvolto. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell'incidente.

Altamura: auto fuori strada, un morto e quattro feriti All'alba

Nella tarda notte ad Altamura si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto fuori strada. L’incidente ha causato un decesso e quattro feriti, alcuni dei quali sono stati trasportati in ospedale. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Si tratta di un evento che ha segnato profondamente la comunità locale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Un'auto sportiva esce di strada a #Villacidro. I due occupanti sono stati soccorsi e ricoverati in codice rosso - facebook.com facebook

Albaro, auto esce dal posteggio e travolge uno scooter in via Ricci: ferito un settantaquattrenne x.com