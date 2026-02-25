Camera | comunicazioni Meloni anticipate alle 14.30 del 18 marzo

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - La discussione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di mercoledì 18 marzo è anticipata alle 14.30. Alle 10.30 la consegna del testo. Conseguentemente, nella stessa giornata, il question time è anticipato alle 12.45. Si legge in una nota della Camera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

