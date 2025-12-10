Ue | slittano comunicazioni Meloni alla Camera del 17 11,30 invece che alle 9

Le comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio Ue sono state posticipate. Inizialmente previste per le 9 di mercoledì 17 dicembre, ora si terranno alle 11, con inizio alle 11,30. La modifica degli orari riguarda la sessione di discussione dedicata agli aggiornamenti sulla posizione italiana in vista dell'importante vertice europeo.

Roma, 10 dic (Adnkronos) - Le comunicazioni alla Camera della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue previste per mercoledì 17 dicembre slittano dalle 9 alle 11.30, con una durata di quattro ore e mezzo. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera. Il Question time fissato sempre per mercoledì 17 viene quinti anticipato alle 10.

