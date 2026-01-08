Callas Callas Callas e La Favola di Peter in scena a Corato
Il Teatro Comunale di Corato presenta questo fine settimana due spettacoli,
Il Teatro Comunale di Corato apre il nuovo anno con due appuntamenti che animano il fine settimana nell’ambito delle stagioni La grammatica delle abitudini e La grammatica della meraviglia, entrambe organizzate dal Comune di Corato in collaborazione con Puglia Culture.Sabato 10 gennaio (ore 20. 🔗 Leggi su Baritoday.it
CALLAS, CALLAS, CALLAS un omaggio in danza a Maria Callas Sabato 10 gennaio 2026 – ore 20:30 Teatro Comunale di Corato Tre coreografi contemporanei — Adriano Bolognino, Roberto Tedesco e Carlo Massari — firmano tre creazioni originali - facebook.com facebook
