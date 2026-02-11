Calciomercato Inter | Calhanoglu tra rientro e futuro Rebus attorno al centrocampista turco ecco cosa potrebbe succedere
Calhanoglu è al centro di un rebus che tiene banco in casa Inter. Il centrocampista turco, tra rientro e possibile cessione, non ha ancora un futuro definito. I dirigenti nerazzurri stanno valutando le opzioni, ma niente è deciso. Nei prossimi giorni si capirà se resterà in nerazzurro o se troverà una nuova sistemazione.
Mercato Milan, retroscena Mateta: Tare decisivo nello stop all’affare! Ecco cosa è successo Kaladze dice tutto: «Quando arrivai io, la Serie A era il miglior campionato d’Europa. Maldini, Inzaghi e altri.» Manchester City, Guardiola non ha dubbi sul suo big: «La prossima stagione sarà al top». A chi ha fatto riferimento! Kvaratskhelia, annuncio di Luis Enrique sulle sue condizioni: come sta l’ex Napoli e cosa filtra sul suo impiego con il Psg! Rivelazione Nuovo allenatore Marsiglia: chi sarà il sostituto di De Zerbi? Un nome in pole position, è appena stato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Calciomercato Inter
Calhanoglu Inter, quale futuro per il turco? Centrocampista al bivio: due le opzioni in vista dell’estate
Hakan Calhanoglu si avvicina alla fine del suo contratto con l’Inter, in scadenza nel giugno 2027.
Calhanoglu infortunato dopo solo 10 minuti di Inter-Liverpool: cosa si è fatto il centrocampista turco
Durante la partita di UEFA Champions League tra Inter e Liverpool, Calhanoglu ha dovuto lasciare il campo dopo soli 10 minuti a causa di un infortunio muscolare.
Ultime notizie su Calciomercato Inter
Argomenti discussi: Inter, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori | DAZN News IT; L'Inter ritrova Barella e Calhanoglu, subito titolari contro la Juve?; In Turchia – Galatasaray, Calhanoglu a tutti i costi: si punta sulla famiglia. Ma l’Inter reagisce; Il rientro in gruppo di Calhanoglu: nel Derby d'Italia contro la Juventus ci sarà anche lui.
Infortunio Calhanoglu, c’è la decisione definitiva in vista di Inter-JuveColpo di scena in vista del derby d'Italia tra Inter e Juventus, in programma il prossimo 14 febbraio: ecco le ultimissime ... calciomercato.it
Calciomercato Inter, il Galatasaray non molla Calhanoglu: tentativo per gennaioIl Galatasaray torna all’assalto di Hakan Calhanoglu; le acque sembravano essere tornate calme dopo la telenovela della scorsa estate, complici anche le scorie dell’Inter per una stagione finita male. it.blastingnews.com
Calciomercato #Inter: obiettivo #Muharemovic, valutato intorno ai 30 milioni di euro. La trattativa è seguita con attenzione anche dalla #Juventus, che detiene il 50% sulla futura rivendita. #calcionews24 - facebook.com facebook
Il Pagellone di Calciomercato: #Inter come #Milan, #Juventus insufficiente. #AsRoma 7, #Napoli 5, #Genoa 6,5. La #Lazio non convince x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.