Inter Calhanoglu salta il Genoa | Chivu cerchia il rientro

L'Inter si prepara a riprendere il campionato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Liverpool, che ha lasciato alcune ferite nel club. Con Calhanoglu in dubbio e Chivu che valuta il suo rientro, la squadra cerca di reagire e di tornare alla vittoria in vista delle prossime sfide.

La sconfitta per 1-0 con il Liverpool ha lasciato strascichi in casa Inter, desiderosa di voltare pagina e di concentrarsi sul campionato. L’obiettivo è quello di mantenere il ruolino di marcia visto nelle ultime uscite, in cui la squadra è apparsa viva e concreta, prendere per esempio la sfida con il Como. I nerazzurri vogliono rimanere in lotta per lo Scudetto, insieme a Napoli, Milan e Roma. Per farlo, però, diventa fondamentale mettere al tappeto il Genoa, gara in programma domenica 14 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris. Un duello da non sottovalutare, contro una squadra rivitalizzata dalla cura Daniele De Rossi. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Calhanoglu salta il Genoa: Chivu cerchia il rientro

