Calhanoglu DS Galatasaray | Calha giocherà per noi

Calhanoglu. Il Galatasaray si prepara alla sfida europea contro la Juventus con grandi ambizioni, ma a far discutere sono soprattutto le parole del vicepresidente e Direttore Sportivo Abdullah Kavukcu, che in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha delineato il progetto del club turco. Tra campo e mercato, il dirigente ha ribadito la volontà di costruire una squadra sempre più competitiva anche a livello internazionale. Kavukcu ha elogiato l’impatto dell’attaccante Victor Osimhen, spiegando: “ Parlavano tutti di investimento folle e il suo valore è triplicato, è uno dei migliori al mondo “. Il dirigente ha poi sottolineato il legame tattico con il calcio italiano, merito anche del tecnico Okan Buruk, che in passato ha vestito la maglia dell’ Inter: “ I calciatori che arrivano dal campionato italiano sono perfetti per il nostro stile di gioco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

