Buruk ex Inter e oggi allenatore Galatasaray | Aspettiamo Calha a braccia aperte quel 5 maggio…
Okan Buruk, ex centrocampista dell’Inter ora allenatore del Galatasaray, ha detto che aspetta Calha con entusiasmo il 5 maggio, giorno in cui potrebbe arrivare un nuovo importante acquisto. Buruk ha spiegato che il club turco ha già mostrato interesse per il giocatore, che potrebbe rafforzare la squadra nel momento decisivo della stagione. La sua dichiarazione arriva in un momento di attesa intensa prima delle partite decisive.
Buruk. L’ex centrocampista turco dell’ Inter Okan Buruk, oggi tecnico del Galatasaray, ha parlato del suo rapporto con il calcio italiano e della stagione dell’ Inter. “ Seguo molto il calcio italiano. E chissà che un giorno non possa tornarci da allenatore. L’Inter resta la favorita per lo scudetto e ha un grande tecnico. Chivu era un giocatore intelligente, mi aspettavo facesse bene in panchina: conosce l’ambiente e ha saputo portare le sue idee senza stravolgere un sistema che funzionava già molto bene “. L’allenatore ha poi commentato il momento dei nerazzurri, sottolineando la solidità del progetto tecnico e la continuità di rendimento, elementi che a suo giudizio rendono la squadra una delle più complete del panorama europeo.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Okan Buruk: "Calhanoglu, ti aspetto al Galatasaray. Inter, ricordo il 5 maggio e Ronaldo che..."
Okan Buruk, ex centrocampista turco e attuale tecnico del Galatasaray, ha annunciato pubblicamente di voler incontrare Hakan Calhanoglu al suo ritorno in Turchia, ricordando anche il 5 maggio e Ronaldo.
Calhanoglu lascia l'Inter? Il messaggio che preoccupa i tifosi: «Lo aspettiamo a braccia aperte»
Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare l’Inter perché l’allenatore ha detto che il suo futuro dipende da alcune decisioni da prendere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
