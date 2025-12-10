Mercato Zanazzi lascia la Vianese Giocherà nella Poggese del ds Altinier

L'ultima settimana di mercato si anima con importanti novità nel calcio dilettantistico. Zanazzi lascia la Vianese per trasferirsi alla Poggese, rafforzando la squadra del nuovo ds Altinier. Con ancora otto giorni alla chiusura, i club continuano a muoversi, offrendo spunti di interesse e cambiamenti nelle rose delle squadre coinvolte.

Mancano ancora otto giorni alla chiusura del mercato invernale dei dilettanti, sempre movimentato nonostante i pochi giorni a disposizione, e col gong finale fissato per giovedì 18 dicembre. Continuano i movimenti, e partiamo dalla Vianese in Eccellenza, ma stavolta si tratta di un’uscita ufficializzata. Il centrocampista Lorenzo Zanazzi, infatti, lascia Viano e in generale l’Emilia. Il classe 2002 continuerà la stagione in Eccellenza lombarda, precisamente nel club mantovano della Poggese. Il direttore sportivo di questa realtà, tra l’altro, è l’ex bomber della Reggiana Cristian Altinier. Poi la Promozione, col Montecchio che ha preso dal Vezzano un difensore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it