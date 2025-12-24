Pagamento Pensioni gennaio 2025 | calendario e tutte le date si slitta fino al 5?

L’arrivo di gennaio porta sempre con sé una gestione particolare del calendario dei pagamenti, soprattutto a causa delle festività e dei giorni non bancabili. Per il mese di gennaio 2026, l’INPS ha confermato che le pensioni verranno messe in pagamento con una leggera differenza tra Poste Italiane e istituti bancari, un aspetto che ogni pensionato dovrebbe tenere bene a mente per evitare disguidi. In particolare, chi riscuote attraverso Poste Italiane potrà accedere al pagamento sabato 3 gennaio 2026, mentre chi riceve l’accredito su conto bancario vedrà la propria pensione disponibile lunedì 5 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

