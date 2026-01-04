Dramma a Bari schianto in moto sulla Complanare della Statale 100 | morti due giovani

Un grave incidente sulla complanare della Statale 100 a Bari ha causato la morte di due giovani di 17 e 18 anni. L’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie per comprendere le cause dell’incidente e prevenire future tragedie sulla strada.

In un drammatico incidente stradale sulla complanare della Statale 100, a Bari, hanno perso la vita due giovani di 17 e 18 anni. Nel bilancio del terribile sinistro si conta anche una persona ferita e trasportata in ospedale. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, gli agenti della polizia. Schianto sulla complanare, muoiono due ragazzi di 17 e 18 anni: «Stavano facendo un giro di prova sulla moto che volevano comprare» - Un tragico incidente si è verificato poco prima delle 14 di domenica 4 gennaio 2026 sulla complanare alle porte di Bari, vicino al quartiere Mungivacca, che ha causato la morte di

