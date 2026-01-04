Dramma a Bari schianto in moto sulla Complanare della Statale 100 | morti due giovani

Da baritoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente sulla complanare della Statale 100 a Bari ha causato la morte di due giovani di 17 e 18 anni. L’incidente, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie per comprendere le cause dell’incidente e prevenire future tragedie sulla strada.

In un drammatico incidente stradale sulla complanare della Statale 100, a Bari, hanno perso la vita due giovani di 17 e 18 anni. Nel bilancio del terribile sinistro si conta anche una persona ferita e trasportata in ospedale. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, gli agenti della polizia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

dramma a bari schianto in moto sulla complanare della statale 100 morti due giovani

© Baritoday.it - Dramma a Bari, schianto in moto sulla Complanare della Statale 100: morti due giovani

Leggi anche: Schianto frontale tra due auto, una va a fuoco: dramma sulla statale

Leggi anche: Schianto sulla Statale, due morti: traffico chiuso e indagini in corso

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

dramma bari schianto motoSchianto sulla complanare, muoiono due ragazzi di 17 e 18 anni: «Stavano facendo un giro di prova sulla moto che volevano comprare» - Un tragico incidente si è verificato poco prima delle 14 di domenica 4 gennaio 2026 sulla complanare alle porte di Bari, vicino al quartiere Mungivacca, che ha causato la morte di ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.