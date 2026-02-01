Calciomercato Milan dalla Germania novità su Goretzka | Vuole firmare prima del Mondiale

Il Milan si muove con decisione per Goretzka. Secondo fonti dalla Germania, il centrocampista del Bayern Monaco vuole chiudere la trattativa prima del Mondiale. Florian Plettenberg, esperto di mercato, conferma che il giocatore è molto interessato a vestire rossonero e sta spingendo per trovare un accordo rapido. I dialoghi tra i club sono in corso, mentre i tifosi attendono novità ufficiali.

Il Milan, in queste ore, è al lavoro sugli ultimi acquisti prima della chiusura del mercato: l'obiettivo della dirigenza rossonera è consegnare a Massimiliano Allegri un organico il più competitivo possibile in vista della seconda parte di stagione. Parallelamente alle trattative in corso, il club rossonero starebbe già pianificando anche il medio-lungo termine, monitorando profili e opportunità che potrebbero rivelarsi strategiche per il futuro. Uno che rientra nella categoria delle possibilità è Leon Goretzka. Come noto, il centrocampista del Bayern Monaco ha il contratto in scadenza il prossimo giugno ed è già stato annunciato che lascerà i bavaresi la prossima estate. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

