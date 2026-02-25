Calciomercato Inter anche Bild conferma | primi contatti dalla Germania per Pavard

Calciomercato Inter. Il futuro di Nico Schlotterbeck resta in bilico e il Borussia Dortmund si prepara a un’estate di profonde riflessioni in difesa. Il centrale tedesco scioglierà le riserve solo a metà marzo: accettare la proposta di rinnovo oppure valutare una nuova esperienza già dalla prossima stagione, con diversi top club europei alla finestra. In ogni caso, la dirigenza giallonera è consapevole di dover intervenire sul reparto arretrato. La situazione è delicata: Aaron Anselmino ha lasciato il club in inverno, Niklas Süle è in scadenza e il futuro di Emre Can è tutt’altro che definito. Un quadro che impone pianificazione anticipata. Calciomercato Inter: sondaggi Borussia per Pavard. Secondo quanto riportato dalla Bild, tra i nomi monitorati spunta quello di Benjamin Pavard, profilo di esperienza internazionale e già protagonista in Bundesliga con il Bayern Monaco. Stando alle informazioni raccolte dal quotidiano tedesco, il Borussia Dortmund starebbe seguendo l’evoluzione della situazione del difensore francese. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

