Bild | la Germania invia i primi soldati in Groenlandia

La Germania ha annunciato l'invio dei primi soldati della Bundeswehr in Groenlandia, previsto già questa settimana. La notizia, riportata dal quotidiano Bild, si basa su fonti ufficiali in Germania e nei paesi scandinavi. Questa operazione rappresenta un passo importante nelle attività di presenza e cooperazione militare nella regione artica, con possibili implicazioni strategiche e di sicurezza.

La Germania invierà i primi soldati della Bundeswehr in Groenlandia già questa settimana Lo scrive la Bild, che riferisce di averlo appreso da diverse fonti in Germania e nei paesi Scandinavi. Un portavoce del ministero della Difesa ha risposto di non poter né confermare né smentire la notizia. Secondo la Bild potrebbe accadere già domani.

