Calciomercato Inter per Pavard arrivano sondaggi dalla Germania

Il nome di Benjamin Pavard compare in sondaggi provenienti dalla Germania, perché l’Inter sembra puntare ancora su di lui. Dopo aver giocato un anno in Francia, il calciatore potrebbe tornare a Milano, dove ha già vestito la maglia nerazzurra. La sua esperienza in Ligue 1 si avvia a terminare, e i dirigenti nerazzurri stanno valutando un possibile ritorno. Pavard, che ha lasciato l’Italia nel 2019, potrebbe essere il rinforzo desiderato per la difesa a pochi mesi dal mercato invernale.

Il ritorno a Milano sembra ormai scritto. Dopo una stagione opaca al Marsiglia, l’avventura francese di Benjamin Pavard si avvia verso i titoli di coda e per il difensore si profila un rientro alla base. Un epilogo che rappresenta anche una delusione per la dirigenza nerazzurra, convinta che l’operazione potesse trasformarsi in una cessione definitiva con il riscatto da parte dell’OM. Così, almeno per ora, non sarà. Eppure Pavard non è un giocatore sul viale del tramonto, né un profilo da “fine carriera”. Ha ancora età, esperienza internazionale e qualità tecniche importanti. In Germania aveva lasciato un ricordo eccellente, in particolare al Bayern Monaco, mentre a Milano si era fatto apprezzare non solo per il rendimento in campo ma anche per l’atteggiamento e l’identificazione con l’ambiente.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Calciomercato Inter, dalla Germania convinti: il Bayern Monaco su Bisseck Dopo il mercato invernale ancora caldo, le voci non si placano. Calciomercato Inter, nuovo nome dalla Germania per la difesa: paragone illustre con Van Dijk L’Inter si muove sul calciomercato per rinforzare la difesa. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Mercato, ecco la decisione definitiva dell’Inter su Pavard nel caso in cui tornasse a giugno; Serie A, Calciomercato Inter – A giugno ritorno inatteso e… ingombrante? Tutti i dettagli; Pavard male a Marsiglia: nel mirino dei tifosi, potrebbe tornare all’Inter; Il futuro di Benjamin Pavard: riscatto in salita del Marsiglia, fuori dai piani Inter. Dall’Inter all’Al-Hilal: Chivu non vuole più vederlo, va da InzaghiTornerà all’Inter, ma per ripartire subito. La sua avventura in nerazzurro, infatti, può essere considerata conclusa. Forziamo nel dire questo, ma è sostanzialmente la verità: Chivu non vuole più ... calciomercato.it Inter, arriva la brutta notizia: persi 15 milioni di euroBrutte notizie per il club nerazzurro e per i suoi tifosi. Marotta perde almeno quindici milioni di euro. Che succederà ora ... calciomercato.it Calciomercato Inter Sul rinnovo di Dimarco… facebook Aleksandar #Stankovic a SkySport: " #Inter amore unico, sogno di tornare" #calciomercato #Bruges calciomercato.com/liste/aleksand… x.com