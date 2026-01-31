Calciomercato il Milan lavora anche per il futuro | rossoneri in corsa per Goretzka

Il Milan si muove sul mercato anche per il futuro. I rossoneri stanno lavorando per portare a Milano Goretzka, che resta in cima alla lista dei possibili acquisti per l’estate. La trattativa è in corso e il club sta cercando di portare a termine l’affare il prima possibile.

Il Milan potrebbe chiudere questa sessione di calciomercato con altri colpi importanti: la dirigenza lavora per mettere a disposizione di Massimiliano Allegri la migliore rosa possibile per affrontare il resto della stagione. Oltre a queste operazioni il Diavolo sarebbe già al lavoro per le prossime stagioni con gli occhi su alcune possibili occasioni per il futuro del club. LEGGI ANCHE: Milan, ecco chi è Cissè: le caratteristiche del talento. E le prospettive col Diavolo .>>> Come riporta 'Tuttosport' il Milan sarebbe già molto attento ai possibili parametri zero: tra questi per il centrocampo c'è sempre Leon Goretzka in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Igli Tare sta seguendo attentamente diverse piste di calciomercato per il Milan, con l’obiettivo di rafforzare la squadra sia in vista della stagione attuale sia per il futuro.

Il futuro di Luka Modric al Milan rimane un tema aperto, tra il rinnovo contrattuale e l'interesse per Goretzka a parametro zero.

