una vittoria di carattere per la massese lucchesi e zavatto affondano il perignano

La Massese ottiene una vittoria importante grazie alle reti di Lucchesi e Zavatto, che superano il Perignano per 2-1. Una prova di carattere per i biancoblù, che portano a casa tre punti fondamentali in una sfida combattuta e ricca di emozioni.

massese 2 fratres perignano 1 MASSESE: Gatti, Grasso (26’ st Centonze), Marchini (26’ st Favret), Lucaccini, Zavatto, Bechini (45’ st Bigini), Lucchesi (40’ st Biagi), Caponi, Buffa (44’ st Babacar), Papi, Bertipagani. A disp. Cozzolino, Vazio, Bacci, Bonni. All. Marselli. FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi (14’ st El Ouardi), Remorini, Passerotti, Vittorini, Meucci, Remedi (40’ st Pagni), Mearini (24’ st Garunja), Stringara (14’ st Regoli), Giordani (44’ st Lovo). A disp. Tirabasso, Sottile, Rofi, Kapidani. All. Fanani. Arbitro: Foresi di Livorno; assistenti: Mucci di Pistoia e Bagni di Prato. Sport.quotidiano.net

