La polizia recupera l' anello di matrimonio e lui chiede alla fidanzata di sposarlo nell' ufficio denunce
Una coppia è stata vittima di un furto in stazione, durante il quale sono stati sottratti zaino e trolley contenenti l'anello di famiglia, destinato a una proposta di matrimonio. La polizia ha recuperato l'oggetto e, in un gesto spontaneo, il ragazzo ha chiesto alla fidanzata di sposarlo proprio nell'ufficio denunce, trasformando un episodio negativo in un momento speciale.
Gli rubano zaino e trolley in stazione. All'interno ha anello di famiglia per fare la proposta di matrimonio alla fidanzata. Gli agenti lo ritrovano e lui improvvisa la proposta nell'ufficio denunce della polizia di Stato in Stazione Centrale.Il furto in Stazione CentraleL'episodio è avvenuto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
