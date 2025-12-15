Insulti razzisti calci e pugni ad un ventenne cinese | frattura del setto nasale per il giovane

Un giovane cinese di 21 anni è stato vittima di un'aggressione allo Stazzone di Sciacca, durante la quale è stato colpito con calci e pugni, riportando una frattura del setto nasale. L'episodio è stato accompagnato da insulti razzisti rivolti nei suoi confronti da un gruppo di sette giovani.

