Caffè e cacao amari Le contraddizioni dell’Europa verde

Il Green Deal europeo provoca tensioni tra le aziende del settore alimentare, perché il nuovo Regolamento Ue contro la deforestazione, entrato in vigore nel 2023, diventerà obbligatorio nel 2026. Le grandi imprese dovranno adeguarsi entro dicembre di quell’anno, mentre le micro e piccole imprese avranno tempo fino a metà 2027. Questa normativa mette in discussione la produzione di caffè e cacao amari, creando incertezze sul rispetto delle nuove regole. Le aziende si preparano a modificare le proprie filiere.

Nel 2026 il Green Deal europeo entra in una fase operativa cruciale con l’applicazione del Regolamento Ue contro la deforestazione (Eudr), entrato in vigore nel 2023 ma la cui applicazione obbligatoria scatterà dal 30 dicembre 2026 per le grandi imprese e dal 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese. Bruxelles tenta così una scommessa ambiziosa: trasformare il peso commerciale dell’Unione in una leva di politica ambientale globale. Sebbene caffè e cacao non siano i soli prodotti interessati, essi, quali simboli del consumo occidentale, diventano il banco di prova di una strategia che mira a coniugare sostenibilità, commercio e influenza geopolitica. 🔗 Leggi su Formiche.net

