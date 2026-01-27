Le contraddizioni dell’Unione Europea in Africa e le proposte fattive e realistiche dei Brics

L’Europa affronta sfide crescenti in Africa, un continente in rapido sviluppo con risorse significative. La marginalizzazione europea deriva da cause recenti, mentre le potenze mondiali, tra cui i Brics, cercano di consolidare la propria influenza. In questo contesto, è importante analizzare proposte realistiche e strategie fattive per favorire una collaborazione equilibrata e sostenibile tra le parti.

La marginalizzazione dell’Unione Europea e dei Paesi europei in Africa ha cause recenti. In questo Continente ricco di risorse e in piena crescita demografica, le grandi potenze si contendono le opportunità di cooperazione più vantaggiose. Le relazioni tra l’UE ed alcuni Paesi dell’Africa mediterranea e, di conseguenza, i Paesi del Maghreb e dell’Africa subsahariana (regione del Sahel) rivelano complessi cambiamenti geopolitici e diplomatici. Quali sono le cause profonde della frattura tra l’UE e alcuni Paesi africani? Quali errori ha commesso l’UE? Quale impatto hanno avuto questi errori sulle loro interazioni? Nel mondo odierno, in rapida evoluzione e attraversato da crisi, quali aggiustamenti geopolitici e diplomatici sono necessari per superare queste fratture e rivitalizzare la cooperazione? A detta di Omar al-Bah – professore presso il Centro di Parigi per la diplomazia e gli studi strategici, e consigliere delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana – i tre principali errori commessi dall’UE in Africa e il loro impatto sulle relazioni diplomatiche e strategiche bilaterali sono: l’intervento della NATO in Libia sostenuto dall’UE; l’ambiguità dell’UE sulla questione del Sahara; e i doppi standard dell’UE; e la questione relativa alle tradizioni africane che gli Occidentali vorrebbero cancellare in nome di una “modernizzazione” della moralità.🔗 Leggi su Ildenaro.it

