Bce a spingere inflazione alimentare caffè cacao carni e frutta

L'inflazione alimentare continua a influenzare i prezzi al consumo, con aumenti significativi nei settori del caffè, cacao, carni e frutta. Questi beni rappresentano elementi chiave della spinta inflazionistica nel settore alimentare, contribuendo a mantenere i prezzi sopra la media della dinamica generale. La situazione evidenzia l'importanza di monitorare le variazioni di prezzo nei principali comparti alimentari e il loro impatto sull’economia e sui consumatori.

Roma, 12 gen. (askanews) – Caffè, cacao, carni e frutta: sono i beni alimentari chiave alla base della persistenza dell’inflazione alimentare sopra la media della dinamica generale dei prezzi al consumo. Ne scrive un articolo diffuso dalla Banca centrale europea, anticipato dal Bollettino economico che verrà pubblicato giovedì. Secondo l’analisi, i rincari delle materie prime hanno giocato un ruolo in particolare su caffè e cacao, esacerbato anche dalle condizioni meteorologiche che, oltre a fattori come la crescita delle retribuzioni nel settore. Le aspettative di commercianti e produttori indicano attenuazioni della dinamica nel breve termine, ma la portata di questa moderazione resta poco chiara. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

