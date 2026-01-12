Bce a spingere inflazione alimentare caffè cacao carni e frutta
L'inflazione alimentare continua a influenzare i prezzi al consumo, con aumenti significativi nei settori del caffè, cacao, carni e frutta. Questi beni rappresentano elementi chiave della spinta inflazionistica nel settore alimentare, contribuendo a mantenere i prezzi sopra la media della dinamica generale. La situazione evidenzia l'importanza di monitorare le variazioni di prezzo nei principali comparti alimentari e il loro impatto sull’economia e sui consumatori.
Roma, 12 gen. (askanews) – Caffè, cacao, carni e frutta: sono i beni alimentari chiave alla base della persistenza dell’inflazione alimentare sopra la media della dinamica generale dei prezzi al consumo. Ne scrive un articolo diffuso dalla Banca centrale europea, anticipato dal Bollettino economico che verrà pubblicato giovedì. Secondo l’analisi, i rincari delle materie prime hanno giocato un ruolo in particolare su caffè e cacao, esacerbato anche dalle condizioni meteorologiche che, oltre a fattori come la crescita delle retribuzioni nel settore. Le aspettative di commercianti e produttori indicano attenuazioni della dinamica nel breve termine, ma la portata di questa moderazione resta poco chiara. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Il carrello della spesa a ottobre sale del 2,1%. Per cacao e caffè +20% in un anno, carne e formaggi a +8%
Leggi anche: Inflazione: a novembre rallentano i prezzi del "carrello della spesa": giù frutta e verdura
Bce, a spingere inflazione alimentare caffè, cacao, carni e frutta - (askanews) – Caffè, cacao, carni e frutta: sono i beni alimentari chiave alla base della persistenza dell’inflazione alimentare sopra la media della dinamica generale dei prezzi al consu ... askanews.it
L’inflazione nell’Eurozona scende al 2% a causa del calo di gas e petrolio. Ecco i rischi per la Bce e l’impatto sui tassi - Secondo alcuni analisti l’inflazione potrebbe scendere nei prossimi mesi sotto l’obiettivo Bce rend ... milanofinanza.it
BCE, l’inflazione scende al 2% e rafforza l’approccio attendista - Come previsto, infatti, a dicembre il carovita del blocco è sceso al 2%, dal 2,1% di novembre, grazie al calo dell’1,9% dei prezzi dell’energia ... focusrisparmio.com
Offensiva mirata a Gaza City volta a spingere la linea gialla di demarcazione del cessate il fuoco verso la costa. Lo scrive il Times of Israel - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.