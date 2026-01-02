In sei firmano le dimissioni cade l' amministrazione a Castro | nominato commissario

A Castro, l’amministrazione del sindaco Luigi Fersini si è conclusa anticipatamente con le dimissioni di sei membri. Questa situazione ha portato alla nomina di un commissario prefettizio, incaricato di gestire il Comune fino alle prossime elezioni amministrative. La decisione ha segnato una fase di transizione, con l’obiettivo di garantire continuità e stabilità nell’amministrazione comunale.

CASTRO – Sono stati giorni di passione e frenesia gli ultimi dell’anno appena trascorso a Castro, che ha segnato la fine anticipata dell’amministrazione del sindaco Luigi Fersini e la nomina stamattina del commissario prefettizio che guiderà il Comune fino alle prossime elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

