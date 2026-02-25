Cade dalla bici si frattura la scapola e ottiene maxi risarcimento dalla Provincia

La Provincia di Caserta ha dovuto impegnare 5mila euro per chiudere una controversia giudiziaria legata a un incidente stradale causato da uno scavo sul manto della Strada provinciale 67. Una scelta definita negli atti come “economicamente più vantaggiosa” rispetto al rischio di un contenzioso che avrebbe potuto comportare un esborso maggiore. La vicenda risale al 12 settembre 2023. Il signor N.D.L., mentre percorreva in bicicletta (modello Specialized S-Works) la Strada Provinciale 67, nel territorio del Comune di Roccaromana, sarebbe caduto a causa della presenza di uno scavo sul manto stradale. A seguito dell’incidente fu necessario l’intervento dei sanitari, con trasporto presso l’ospedale di Piedimonte Matese, dove venne diagnosticata una “frattura pluriframmentaria del terzo superiore della scapola destra”, oltre a escoriazioni multiple e successiva epicondilite da sovraccarico al braccio sinistro, con una prognosi iniziale di 30 giorni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

