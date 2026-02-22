Cade dal monopattino è in gravi condizioni | 15enne trasportato in ospedale con Pegaso

Un ragazzo di 15 anni è stato trasportato in ospedale con Pegaso dopo essere caduto dal monopattino a Aulla. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di controllo durante la corsa. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato le prime cure e trasferito il giovane in codice rosso. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e valutano eventuali responsabilità. Il ragazzo si trova in condizioni critiche.

Aulla (Massa Carrara), 22 febbraio 2026 – Un ragazzo di 15 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale pisano di Cisanello dopo una caduta dal monopattino. E’ successo nel pomeriggio di oggi, domenica 22 febbraio, ad Aulla. Stando a quanto appreso, il ragazzo avrebbe perso il controllo del monopattino, cadendo violentemente sull'asfalto e riportando un trauma cranico. Il 118 è intervenuto sul posto e valutando gravi le condizioni del 15enne ha disposto il trasferimento in codice rosso a Cisanello con l'elisoccorso Pegaso. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

