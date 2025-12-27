È tornato il sereno tra Teo Teocoli e Adriano Celentano. I due, per ammissione del comico, avevano avuto qualche screzio che li aveva allontanati. Ad oggi però qualcosa sarebbe cambiato. "Ci siamo parlati l’altro giorno. Eravamo al telefono e da lontano si è sentita Claudia Mori, sua moglie, che gli chiedeva: 'Chi è?'. Adriano: 'È il Teo'. E lei: 'Allora metti giù' (ride, ndr). Questo per dire che le cose non cambiano mai.". Una telefonata che non sarebbe arrivata per caso. Celentano - ammette Teocoli a Fanpage - "mi ha parlato di una mezza idea, che è proprio mezza per ora, di fare qualcosa insieme. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Adriano Celentano, Teo Teocoli: "Cosa mi ha chiesto", clamoroso dopo la lite

