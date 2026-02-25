Una situazione clinica delicata coinvolge Bronson Reed: dopo la chiusura dell’ultima puntata, è stato trasportato d’urgenza in una struttura specializzata a Birmingham, Alabama, per un intervento ortopedico mirato a gestire una lesione rilevante. L’episodio ha posto l’attenzione sulla necessità di un intervento chirurgico e su i tempi previsti per il recupero, con ripercussioni sulle prossime tappe del calendario WWE. La lesione riguarda il tendine distale del bicipite, richiedendo una riparazione chirurgica per ristabilire funzionalità e stabilità dell’avambraccio. L’evento ha avuto luogo nel finale di un match a tre tra Bronson Reed, Jey Uso e El Grande Americano, quando Reed ha provato a interrompere un conteggio di schienamento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bronson Reed operato: stop forzato per il gigante della WWE

Bronson Reed infortunato: stop forzato per il wrestler WWEUn episodio significativo ha interessato la scena WWE: Bronson Reed è stato costretto ad abbandonare il Triple Threat di qualificazione...

Bronson Reed costretto a uno stop forzato: infortunio shock nel mondo WWENel quadro della vigilia di WrestleMania 42, un infortunio di rilievo ha inciso sulla gestione della card di Elimination Chamber.