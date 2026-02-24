Bronson Reed infortunato | stop forzato per il wrestler WWE

Bronson Reed si è infortunato durante un match di qualificazione all’Elimination Chamber, a causa di un colpo che ha compromesso la sua performance. Il wrestler WWE ha dovuto interrompere l’incontro, lasciando il ring con un dolore evidente. La sua assenza nel resto della competizione ha sorpreso i fan presenti. I medici monitorano ora attentamente le sue condizioni, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue prossime mosse.

Un episodio significativo ha interessato la scena WWE: Bronson Reed è stato costretto ad abbandonare il Triple Threat di qualificazione all’Elimination Chamber, a causa di una lacerazione al bicipite riportata durante il confronto. La contesa si è conclusa con la vittoria di Jey Uso, ma il dramma ha avuto il suo epicentro nel backstage, dove Michael Cole ha annunciato la diagnosi e la necessità di un periodo di stop a tempo indeterminato. Durante la gara a tre per l’ingresso nella gabbia, Reed ha dovuto rinunciare al match, alterando pesantemente l’ordine della serata. L’entità del danno impone una sospensione prolungata, cambiando le prospettive per Reed e incidendo sul percorso verso l’Elimination Chamber, prevista per il 28 febbraio a Chicago. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

WWE: Ancora un infortunio nei Vision. Bronson Reed si fa male e Jey Uso vola ad Elimination ChamberBronson Reed si è infortunato durante un allenamento, causando la cancellazione della sua partecipazione a un evento importante.

