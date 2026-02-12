Il segretario modenese della Lega sceglie Vannacci Golinelli aderisce a Futuro Nazionale

La scorsa settimana a Modena si è tenuto un convegno di Roberto Vannacci, e la partecipazione del segretario modenese della Lega non è stata casuale. La sua presenza non è solo un gesto di amicizia, ma sembra avere un significato più profondo. Inoltre, Golinelli ha deciso di aderire a Futuro Nazionale, aggiungendo un nuovo elemento alla scena politica locale.

Primo grande scossone per il Carroccio sul territorio modenese: a seguire il generale Vannacci è proprio segretario provinciale, insieme al coordinatore dei giovani Vandelli La sua presenza al convegno di Roberto Vannacci svoltosi la scorsa settimana Modena non era evidentemente solo un segno di amicizia diretta con l’europarlamentare, ma qualcosa di più. Guglielmo Golinelli, attuale segretario provinciale della Lega, ha infatti deciso di seguire il Generale all'interno del suo nuovo partito. Uno scossone davvero importante per il Carroccio, che perde così una delle figure più in vista sul territorio, non solo segretario del partito, ma anche Consigliere comunale e capogruppo a Mirandola e già deputato della XVIII Legislatura.🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su Vannacci Modena “Vado con Vannacci”. Chi è il parlamentare che sceglie Futuro nazionale Un nuovo segnale arriva dalla scena politica italiana. Ziello lascia la Lega e aderisce a Futuro Nazionale: “Scelta di coerenza e verità” Edoardo Ziello lascia la Lega e si unisce a Futuro Nazionale. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Vannacci Modena Argomenti discussi: Giovani Pd della Bassa, il nuovo segretario è Christian Feloni; Futuro Nazionale, il partito di Vannacci parte da Modena: Non sarò segretario ma Presidente-generale, ci rivolgiamo al centrodestra; Pd, appello ai 2 segretari: Coinvolgete i circoli; SPI MO’-OPEN GIL, EDIZIONE 2026. Sicurezza, il segretario della Nato Mark Rutte: il tempo in cui potevamo affidarci agli Usa è finitoMark Rutte dichiara che l'Europa deve assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza La Nato e l'UE dovranno integrare le proprie forze per una difesa collettiva e sfruttare il 5% del PIL ... milanofinanza.it Usa, il segretario della Guerra Pete Hegseth: basta generali grassi nei corridoi del PentagonoIl Segretario alla Guerra Pete Hegseth chiede standard fisici e professionali più elevati per i generali. Critica la deriva woke e il declino del dipartimento, enfatizzando la preparazione alla ... milanofinanza.it I tre esponenti di Futuro nazionale hanno giustificato il voto “come scelta di perimetro e di campo sulla quale i partiti devono prendere una scelta chiara” - facebook.com facebook I «vannacciani» di Bologna, Luca D'Oristano in Futuro Nazionale: «Idee valide per il territorio, a partire dalla sicurezza. Il nostro obiettivo è convincere chi si astiene» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.