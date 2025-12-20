Regno Unito rientra nel programma Erasmus Plus dal 2027 | accordo ufficiale con Unione Europea dopo cinque anni di assenza post-Brexit
Il Regno Unito e l'Unione Europea hanno raggiunto un accordo ufficiale per il rientro britannico nel programma Erasmus Plus dal gennaio 2027.
Il Regno Unito rientra nel programma Erasmus - Con il nuovo accordo siglato in questi giorni, il Regno Unito ha accettato di pagare £570 milioni l’anno per rientrare nel programma Erasmus. londraitalia.com
Regno Unito rientra nel programma Erasmus+: accordo da 570 milioni di sterline con l’UE - Dopo cinque anni dall’uscita, Londra torna a partecipare al programma di scambio studentesco europeo, con un investimento significativo e oltre 100. ilsole24ore.com
Erasmus a Londra dal 2027? Sì, il Regno Unito rientra nel programma europeo - La Commissione Europea e la Gran Bretagna hanno raggiunto un accordo che fa rientrare il Paese nel programma di scambio di studenti ... meteo.it
