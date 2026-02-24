Chiello a Sanremo con Ti penso sempre | dagli FSK Satellite a Rose Villain Tutto su di lui

Chiello ha portato a Sanremo “Ti penso sempre” per il successo della canzone, passando dagli FSK Satellite a collaborazioni con Rose Villain. La sua evoluzione musicale ha attirato l’attenzione del pubblico, mentre la partecipazione al Festival segna un momento importante della sua carriera. Dopo l’esibizione, ha annunciato un tour che partirà subito dopo la manifestazione. La strada verso nuovi traguardi sembra ormai tracciata.

Chiello arriva al Festival di Sanremo 2026 da protagonista. Per lui è la prima volta in gara tra i Campioni e lo farà con il brano Ti penso sempre: un debutto che segna il passaggio definitivo dal circuito della nuova scena all’Ariston, davanti al grande pubblico. Nella serata delle cover e dei duetti, venerdì 27 febbraio 2026, il cantautore e rapper emozionerà il pubblico con una personale visione di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco, affiancato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte. Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, è nato a Venosa (Basilicata) nel 1999. I primi passi pubblici arrivano nel 2017 con la fondazione degli FSK Satellite insieme a Taxi B e Sapobully, un progetto che si fa notare nella trap italiana per un’immagine diretta e senza filtri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026, Chiello in gara con Ti penso sempreChiello partecipa al 76° Festival di Sanremo con il brano

Sanremo: Renga con ‘Il meglio di me’, Chiello con ‘Ti penso sempre’Francesco Renga e Chiello sono tra gli artisti annunciati per il prossimo Festival di Sanremo, portando rispettivamente le canzoni ‘Il meglio di me’ e ‘Ti penso sempre’.

Chiello con Ti penso sempre a Sanremo 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Chi è Chiello, a Sanremo 2026 per la seconda volta con la canzone Ti penso sempre. FOTO; Chiello a Sanremo con le mie luci e le mie ombre; Morgan non sarà sul palco a Sanremo perché il confronto con Chiello lo penalizzava; Perché Morgan non sarà a Sanremo 2026 con Chiello.

«Ti penso sempre» di Chiello, il significato del testo a Sanremo 2026L'artista debutta sul palco del Festival con un brano scritto insieme a Tommaso Ottomano, Saverio Cigarini, Fausto Cigarini e Matteo Pigoni ... corriere.it

Chi è Chiello e perché tutti parlano del suo ritorno a Sanremo 2026Chi è Chiello e il suo ritorno a Sanremo 2026: tra ritmo, emozioni, nuove storie d’amore e la crescita artistica di un giovane talento. notizie.it

Rose Villain aspettando… nuova musica - facebook.com facebook