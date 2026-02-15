Il mio san valentino a teatro con Marco Lanzuise Non solo Mast

Marco Lanzuise ha scelto di festeggiare San Valentino portando il pubblico a teatro, offrendo uno spettacolo coinvolgente che ha attirato molti spettatori. La sua performance appassionata ha reso la serata speciale, soprattutto per chi ama il teatro di qualità e le interpretazioni intense. Tra applausi e risate, il pubblico ha potuto vivere un momento di grande energia e passione sulla scena.

È sempre un piacere trascorrere un paio d'ore a teatro a guardare le splendide interpretazioni di Marco Lanzuise, bravissimo Attore (e la A maiuscola non è un caso). Il mio San Valentino (assieme a mia moglie) l'ho passato al Theatr'On, un piccolo teatro di un centinaio di posti dalle parti di Piazza Nazionale a Napoli, dove Lanzuise è stato in scena con due bravi e giovani attori, Francesco de Cenzo e Daniele Fiorentino, che lo hanno supportato in maniera eccellente. Lo spettacolo si chiama "Non solo Mast", ed è un viaggio nei tanti personaggi interpretati da Marco Lanzuise nel corso della sua carriera.