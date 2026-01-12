Si intensifica il braccio di ferro tra Trump e i Brics

Le attività militari tra alcuni paesi dei Brics e le potenze occidentali stanno aumentando. Nei pressi di Città del Capo, sabato scorso, sono iniziate esercitazioni navali congiunte tra Cina, Russia, Iran, Emirati Arabi e Sudafrica. Questa situazione evidenzia un incremento delle tensioni internazionali e il rafforzarsi di un fronte alternativo a quello occidentale, contribuendo a un quadro geopolitico in evoluzione.

Sale la tensione tra Washington e i Brics. Sabato, nei pressi di Città del Capo, sono iniziate delle esercitazioni navali congiunte tra Cina, Russia, Iran, Emirati e Sudafrica. Queste manovre hanno avuto inizio appena pochi giorni dopo il sequestro da parte degli Stati Uniti di due petroliere legate al Venezuela: una, battente bandiera russa, nell'Nord Atlantico e un'altra nel Mar dei Caraibi. Non solo. Sullo sfondo, ma neanche troppo, si stagliano sia la recente cattura di Nicolas Maduro sia le crescenti pressioni statunitensi su un regime, quello khomeinista, sempre più traballante a causa delle proteste delle ultime settimane.

