Prosegue il braccio di ferro a distanza tra Essepigi Techfem Fano Rugby e cadetta della Fiorini Pesaro di serie A, sempre più isolate in testa alla graduatoria del girone marchigiano di C1. Dopo cinque giornate i pesaresi detengono infatti il primato a quota 25 punti coi fanesi ad appena un’incollatura, mentre la terza in classifica è ad oggi piuttosto attardata. Ricordando che solo la prima classificata verrà promossa in B, è ovvio che rivestiranno un’importanza cruciale i due scontri diretti in programma rispettivamente l’11 gennaio al "Falcone-Borsellino" alla settima di andata ed il 12 aprile al "Toti-Patrignani" alla terzultima di ritorno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E’ ancora braccio di ferro tra Fano e cadetta della Fiorini

Leggi anche: Si fa sempre più serrato il braccio di ferro tra Trump e Maduro

Leggi anche: Basket Nella Divisione regionale 1. Prestigio cittadino, è braccio di ferro tra CmC e Legends

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

E’ ancora braccio di ferro tra Fano e cadetta della Fiorini - Prosegue il braccio di ferro a distanza tra Essepigi Techfem Fano Rugby e cadetta della Fiorini Pesaro di serie ... ilrestodelcarlino.it