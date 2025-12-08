Bot e Btp in asta a dicembre rendimenti fino al 3% per i risparmiatori

A dicembre 2025 tornano le aste dei Titoli di Stato con una doppia occasione per i risparmiatori: da un lato i Bot a 12 mesi, dall'altro una nuova tornata di Btp a medio-lungo termine, con rendimenti che arrivano fino al 3% annuo. Le operazioni sono state ufficializzate dakka Banca d'Italia con due distinti comunicati relativi alle emissioni, datati 4 e 5 dicembre 2025. Le prenotazioni si aprono nei prossimi giorni, con aste fissate tra il 10 e l'11 dicembre e regolamento tra il 12 e il 15 dicembre. Vediamo nel dettaglio cosa viene collocato. Bot a 12 mesi in asta il 10 dicembre per 9 miliardi.

