Le borse europee chiudono la settimana in rialzo, spinte dall’ottimismo dopo la nomina a sorpresa di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve. Gli investitori sperano in politiche monetarie più favorevoli, mentre i mercati reagiscono positivamente alla novità.

Le borse europee chiudono la settimana con segni positivi, spinte da un’onda di ottimismo generato dalla sorpresa della nomina di Kevin Warsh al vertice della Federal Reserve. L’annuncio, diffuso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha immediatamente influenzato i mercati globali, con gli indici azionari dell’Europa che registrano rialzi generalizzati. L’Euro Stoxx 50 si chiude in crescita dello 0,9%, il Ftse Mib a +1%, mentre il Dax tedesco segna un +1,1%, il Cac40 francese un +0,7% e l’Ibex35 spagnolo un rialzo più marcato, del 1,6%. L’attenzione si è spostata rapidamente sui possibili effetti della nuova leadership alla Fed, considerato che Warsh è noto per il suo approccio prudente e orientato alla stabilità dei prezzi, con un’esperienza consolidata in politiche economiche e finanza pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borse europee in rialzo, nomina a sorpresa alla Fed solleva aspettative sulle politiche monetarie

Approfondimenti su Borse Europee

Le borse europee mostrano segnali di rialzo a metà mattinata, in seguito alle recenti sviluppi in Venezuela.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Borse Europee

Argomenti discussi: Borse europee in rialzo, affonda la Difesa con tensioni che si attenuano; A Wall Street gli assicuratori nella bufera. Borse Ue in rialzo alla vigilia della Fed; Le Borse di oggi, 27 gennaio. Europa accelera dopo apertura WS, Milano +1% con le banche; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in rialzo (+0,3%) con Lottomatica e le banche. Giù Diasorin.

Borsa: Europa verso avvio in rialzo dopo Fed, l'oro sfiora 5.600Dollaro debole e greggio in rialzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 gen - Le Borse europee si preparano ad aprire in lieve rialzo, ... ilsole24ore.com

Borsa: l'Europa riparte con Warsh alla Fed, Milano +1% con sprint bancheCrolla l'argento del 17%, giu' anche l'oro. Dollaro in rialzo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 gen - Seduta di guadagni per le Borse ... ilsole24ore.com

Il Sole 24 ORE. . Le Borse europee chiudono in rialzo grazie alla nomina di Kevin Warsh alla Fed, vista come garanzia di indipendenza e possibile politica monetaria meno accomodante. Il Ftse Mib sale dell’1%, supportato dalle banche, mentre Parigi, Fran - facebook.com facebook

Seduta positiva il 30 gennaio per le Borse europee, nel giorno in cui il presidente Usa Donald Trump ha annunciato il nome del futuro presidente della Federal Reserve: Kevin Warsh Apprezzato dai mercati, operativo da maggio, garantirà indipendenza. x.com