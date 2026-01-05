Borse europee in rialzo rally titoli Difesa dopo blitz Usa in Venezuela

Le borse europee mostrano segnali di rialzo a metà mattinata, in seguito alle recenti sviluppi in Venezuela. L’operazione militare degli Stati Uniti, che ha portato all’arresto del presidente Nicolás Maduro, ha influenzato il sentiment degli investitori. In particolare, i titoli del settore difesa hanno registrato un rally, riflettendo le preoccupazioni e le attese legate alla situazione politica e geopolitica nella regione.

Milano, 5 gen. (askanews) – Borse europee positive a metà mattinata dopo l’operazione militare americana in Venezuela che ha portato nel weekend all’arresto del presidente Nicolas Maduro. Francoforte (+0,9%) la migliore, Milano guadagna lo 0,6%, più indietro Parigi (+0,1%). A spingere i listini i titoli della Difesa, sulle possibili ricadute geopolitiche del blitz dell’amministrazione Trump e sui timori di un allargarsi delle tensioni internazionali che stimolerà il commercio di riarmo. Rheinmetall, il più grande produttore di armi della Germania, balza di oltre il 7%, Leonardo (+5,8%) e Fincantieri (+4,6%) guidano Piazza Affari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Borse europee in rialzo con indici PMI sopra le attese, corre Londra Leggi anche: Borse asiatiche in rialzo dopo l’intesa Cina-Usa sui dazi, ma mancano dettagli. Giovedì l’incontro Xi-Trump La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Borse europee in rally; Borse oggi in diretta | Europa ai massimi storici dopo l’attacco al Venezuela. Rally di Leonardo e Fincantieri a Piazza Affari; Borse europee, settimana positiva: Milano a +1,7% con tech e difesa; Borse oggi 26 dicembre | In Europa piazze chiuse per festività: Asia positiva, future Wall Street in calo. Borse europee in rialzo, rally titoli Difesa dopo blitz Usa in Venezuela - Borse europee positive a metà mattinata dopo l'operazione militare americana in Venezuela che ha portato nel weekend ... notizie.tiscali.it

