Torna il bonus mamma e bebè 1500 euro per ogni nuovo nato

Il Comune di Pisa ripropone il bonus mamma e bebè 2025, un contributo una tantum di 1500 euro destinato ai neo genitori. Il sostegno è pensato per agevolare l'acquisto di beni di prima necessità legati alla nascita e alla maternità, offrendo un aiuto concreto alle famiglie nel primo periodo di vita del bambino.

Il Comune di Pisa ripropone il bando per richiedere il contributo una tantum "Bonus Mamma e Bebè 2025", rivolto ai neo genitori nell'acquisto di beni di prima necessità per la nascita e la maternità. Fino al 16 gennaio 2026, i residenti del Comune potranno presentare domanda per accedere a questa misura di sostegno. Il contributo sarà assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili che quest'anno ammontano a 105mila euro, salvo eventuali ulteriori incrementi. Ogni beneficiario potrà ricevere fino a un massimo di 1.500 euro, spendibili entro il 31 dicembre 2026 presso farmacie ed esercizi commerciali aderenti.

