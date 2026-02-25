Bonus bebè 2026 mille euro dalla Regione per i nuovi nati | come fare per chiederlo

Sostegno alle famiglie con Isee fino a 10 mila euro: pubblicato l’avviso dell’assessorato alla Famiglia. Domande ai Comuni entro 45 giorni dalla nascita, previste due finestre temporali per l’erogazione La Regione Siciliana conferma anche per il 2026 il bonus bebè da mille euro destinato ai nuovi nati. È stato pubblicato l’avviso dell’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali per la concessione del contributo alle famiglie con un Isee non superiore a 10 mila euro. "Con questa misura – dichiara il presidente della Regione e assessore ad interim Renato Schifani – confermiamo un impegno concreto a favore delle famiglie siciliane che vivono in condizioni di maggiore fragilità economica. Sostenere la natalità significa investire nel futuro della nostra comunità, rimuovendo gli ostacoli economici che possono incidere sulla scelta di diventare genitori. Si rafforza, inoltre, il ruolo dei Comuni come presidio territoriale di prossimità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

