L’ Inps allarga i servizi che mette a disposizione delle famiglie. L’ultimo in ordine cronologico – comunicato attraverso il messaggio n. 3515 – è un sistema attraverso il quale invita i potenziali beneficiari a chiedere il bonus nuovi nati nel momento in cui un bambino viene al mondo. Bonus nuovi nati, come funziona l’avviso. Il nuovo servizio – è partito nel corso del mese di novembre – prevede che, a seguito di una nuova nascita, arrivi alla famiglia una comunicazione tramite posta elettronica per invitare a presentare la domanda per ottenere l’ assegno unico ed universale per i figli a carico e, nel caso in cui l’ Isee dovesse essere inferiore al limite previsto per ottenere la prestazione, anche per chiedere il bonus nuovi nati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bonus nuovi nati: come funziona e chi può presentare la domanda per avere i 1.000 euro