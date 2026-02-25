Bonus affitti accordo a Genova tra Comune e associazioni | 500 mila euro per le famiglie in difficoltà

Contributi per nuclei con Isee fino a 9 mila euro e canoni sotto i 500 euro. Domande dal 2 marzo, supporto di Sunia, Sicet, Uniat, Federcasa e Aniag Si è svolto questa mattina a Genova un incontro tra l’assessore comunale alla Casa, Edilizia Residenziale Pubblica e Patrimonio Davide Patrone e le associazioni Sunia, Sicet, Uniat, Federcasa e Aniag. Al centro del confronto le risorse destinate al sostegno delle locazioni per le fasce più fragili della popolazione. La Regione Liguria ha stanziato 500 mila euro a favore dei cittadini meno abbienti. Per il 2026, il Comune di Genova – assessorato alla Casa – con il supporto della Regione e in collaborazione con le associazioni sindacali degli inquilini e dei piccoli proprietari, conferma attraverso un accordo le misure di sostegno alla locazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

