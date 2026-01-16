Milano uomo trovato morto in casa con un taglio alla gola

Un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Peonie, Rozzano, nella notte tra giovedì e venerdì. La scoperta è stata fatta dalle forze dell'ordine, che stanno indagando sulle cause del decesso e sulle circostanze dell’accaduto. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli.

(Adnkronos) – Un uomo di 70 anni è stato trovato morto nella notte tra giovedì e venerdì all'interno di un appartamento in via Peonie a Rozzano. Il corpo presentava un profondo taglio alla gola e, secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto verosimilmente al termine di una lite. L'intervento dei Carabinieri è scattato a

