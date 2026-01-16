Milano | uomo ritrovato morto con taglio alla gola giovane fermato

A Rozzano, alle porte di Milano, un uomo di 70 anni è stato trovato senza vita con un taglio alla gola. Un giovane di 21 anni è stato fermato in relazione al decesso. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell'accaduto, che ha scosso la comunità locale.

Milano, 16 gen. (Adnkronos) - E' stato fermato il 21enne accusato dell'omicidio di un uomo di 70 anni trovato senza vita la scorsa notte all'interno di un appartamento in via Peonie a Rozzano, alle porte di Milano. Il corpo presentava un profondo taglio alla gola e, secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto verosimilmente al termine di una lite per motivi legati alla droga. I carabinieri di Rozzano e Buccinasco sono riusciti a mettere in sicurezza il giovane di origine marocchina, il quale stava tentando di lanciarsi dal balcone dell'abitazione, e per lui è scattato il fermo da parte del pm di Milano Paola Biondolillo.

