Bologna-Brann Italiano avvisa i suoi | Guardate il Bodo vietato sbagliare

Il Bologna si gioca l’accesso agli ottavi di Europa League nel catino del Dall’Ara, dove domani sera riceverà il Brann per il ritorno dei playoff. Nonostante l’ 1-0 conquistato in Norvegia sette giorni fa, il tecnico Vincenzo Italiano ha predicato calma e ferocia agonistica, citando l’impresa dei connazionali del BodoGlimt contro l’Inter come monito assoluto. Il vantaggio minimo non permette calcoli: i rossoblù sono chiamati a una prova di forza contro una formazione descritta come “tattica e organizzata”, capace di punire ogni minima distrazione in un calcio norvegese in costante ascesa tecnica. L’infermeria condiziona pesantemente le scelte di Italiano, specialmente sulla corsia mancina. Il tecnico ha confermato il forfait di Juan Miranda, vittima di un infortunio muscolare occorso nello sprint finale contro l’ Udinese, che si aggiunge all’assenza di Lykogiannis (ancora impegnato in un lavoro di riatletizzazione). 🔗 Leggi su Serieagoal.it

