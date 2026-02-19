Brann Bologna crocevia in Europa League | Italiano si affida ai suoi leader

Il Bologna affronta una sfida decisiva in Europa League dopo aver subito tre sconfitte consecutive in campionato. L’allenatore Italiano ha deciso di puntare sui suoi giocatori più esperti, come Orsolini e Dominguez, per invertire la rotta. La partita contro il Brann rappresenta un’occasione importante per rilanciare le ambizioni della squadra. I tifosi sono fiduciosi e aspettano una risposta forte dalla formazione emiliana. La sfida si svolge questa sera allo stadio.

Sorteggi playoff Europa League: il Bologna di Italiano pesca il Brann, tutti gli accoppiamentiIl Bologna di Italiano aspetta di scoprire chi affronterà negli spareggi di Europa League.

Europa League, Bologna-Brann ai playoff: possibile incrocio con Roma o Friburgo agli ottaviIl Bologna affronterà il Brann nei playoff di Europa League.

