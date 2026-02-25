Bocciata in Regione Lazio la mozione sulla tutela del consenso | La destra dovrà spiegarlo alle sue elettrici
Respinta in Regione Lazio la mozione per la tutela del consenso nei casi di violenza sessuale presentata dalle consigliere dem Bonafoni e Mattia. "Uno schiaffo alle lotte delle donne", dicono a Fanpage.it chiamando la mobilitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
