Bocciata in Regione Lazio la mozione sulla tutela del consenso | La destra dovrà spiegarlo alle sue elettrici

Da fanpage.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Respinta in Regione Lazio la mozione per la tutela del consenso nei casi di violenza sessuale presentata dalle consigliere dem Bonafoni e Mattia. "Uno schiaffo alle lotte delle donne", dicono a Fanpage.it chiamando la mobilitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

