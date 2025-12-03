Boato nella notte a Torremaggiore | salta in aria sportello bancomat della filiale ' Bper'

Boato nella notte a Torremaggiore, dove ignoti hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat della filiale ‘Bper’ di via Gobetti. Il fatto è successo intorno alle 4 di oggi, 3 dicembre 2025.Chi ha agito ha utilizzato la classica ‘marmotta esplosiva’ posizionata all'interno della fessura che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Un boato nella notte, un bancomat sradicato e una banda in fuga - facebook.com Vai su Facebook

Bancomat fatto esplodere a Torremaggiore - L'ennesimo bancomat fatto esplodere, in questo caso a Torremaggiore, nel foggiano. Lo riporta rainews.it

Rubano una Giulietta e fanno saltare il bancomat a Porto Potenza: boato nella notte, caccia ai banditi - 30 di ieri un boato, fortissimo, ha buttato giù dal letto numerosi residenti che all’arrivo di carabinieri e vigili del fuoco sono scesi in strada per capire cosa fosse successo. Secondo corriereadriatico.it

Boato nella notte, i ladri assaltano il bancomat - Boato nella notte a Porto Potenza, dove una banda di ladri ha fatto esplodere il bancomat della banca di Credito cooperativo di Recanati e Colmurano. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Assalto al bancomat con esplosivo: boato nella notte - Ennesimo colpo la scorsa notte a Serracapriola, piccolo comune del Foggiano, è stato fatto esplodere lo sportello automatico della ... quotidianodipuglia.it scrive