Un quarto di secolo con il Blues & wine soul festival ritorno con due premiati d' eccezione | Bruno Mars e Carmen Consoli

Dopo 25 anni, il Blues & Wine Soul Festival torna a radunare appassionati e artisti di livello internazionale. Questa volta, l’evento celebra il suo quarto di secolo con due ospiti d’eccezione: Bruno Mars e Carmen Consoli. La manifestazione si conferma come un punto di riferimento per la musica, con un pubblico che da sempre segue con entusiasmo questa tradizione. La serata si presenta ricca di emozioni, tra musica dal vivo e un’atmosfera che unisce cultura e convivialità.

C’è un momento, nei percorsi culturali che resistono al tempo, in cui la continuità diventa racconto collettivo. Il Blues & wine soul festival arriva a sfiorare il quarto di secolo di storia e torna tra Agrigento e Racalmuto con un'esperienza che unisce studio, spettacolo e identità enologica.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Blues Wine Soul Festival

Bruno Mars torna con un nuovo album da solista e un tour europeo, inclusa una tappa in Italia.

Bruno Mars preannuncia il suo quarto album da solista, intitolato “The Romantic”, che sarà disponibile dal 27 febbraio su Atlantic Records.

Ultime notizie su Blues Wine Soul Festival

BAILA CON LUIS. . I JUST MIGHT di Bruno Mars Live Performance a Verona Luis Capasso e gli allievi della Baila Con Luis School facebook

Annunciata una nuova data di Bruno Mars! 14 e 15 luglio 2026 | Milano, Stadio San Siro Biglietti in vendita dalle ore 12.00 del 15 gennaio! buff.ly/E8WoUUK x.com